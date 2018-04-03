آل الشيخ يستقبل رئيس ملف أميركا وكندا والمكسيك 2026

استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لملف ترشح أميركا وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال كأس العالم 2026.

وقدم كورديرو عرضاً للملف بحضور عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي وأبرز ما يتضمنه واستعدادات البلدان، متمنياً أن تدعم السعودية الملف المشترك.

وسبق ان استضافت البلدان مجتمعة 13 بطولة عالمية تحت إشراف فيفا منها كأس العالم 3 مرات (1970، 1986، 1994) بالإضافة إلى بطولات كأس العالم للفئات السنية وكرة القدم النسائية.

وحددت البلدان بين 20 – 25 ملعباً فيها لتكون مسرحاً لاستضافة المونديال، منها الملعب الأولمبي في مونتريال الكندية، وستاد أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي بالإضافة إلى ستاد روز بول في لوس أنجلوس والذي احتضن نهائي كأس العالم 1994 بين البرازيل وإيطاليا.