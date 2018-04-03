آل الشيخ يهنئ أهلي جدة بالتأهل.. ويكافئ لاعبيه

قدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، مكافأة مالية للاعبي أهلي جدة قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب،، وذلك عقب تجاوز تراكتور الإيراني وحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بمناسبة تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2018 ويقدم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب".

وتغلب النادي الجداوي على ضيفه تراكتور سازي الإيراني بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد القطارة بمدينة العين الإماراتية، في المرحلة الخامسة ضمن مواجهات المجموعة الأولى.