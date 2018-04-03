أهلي جدة يسقط تراكتور ويبلغ ثمن نهائي أبطال آسيا

حجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على ضيفه تراكتور سازي الإيراني 2-صفر، على ستاد القطارة بمدينة العين الإماراتية، في المرحلة الخامسة ضمن مواجهات المجموعة الأولى للمسابقة.

ونجح الأهلي بقطع تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي قبل ختام دور المجموعات بمرحلة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة الإماراتي الوصيف.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لتراكتور الذي أضاع فرصة تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 20 بعدما حصل على ركلة جزاء إلى أن المهاجم مهدي كياني أهدرها.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وتمكن مهاجمه مهند عسيري من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 49 بعد حصوله على كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية في الشباك الإيرانية.

وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه المصري مؤمن زكريا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+1 بعد متابعته لتسديدة زميله حسين المقهوي العائدة من الدفاع الإيراني ليضع الكرة في الشباك.

وسيواجه الأهلي في مباراته الأخيرة مضيفه الجزيرة الإماراتي، الأخير الذي خطف بطاقة التأهل الثانية.