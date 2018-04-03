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الاتحاد التونسي: بن عمر لا يحتاج إلى عملية جراحية

المصدر: العربية.نت
بن عمر تعرض إلى إصابة أمام إيران
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قرر فريق طبي شكّله الاتحاد التونسي لكرة القدم عدم إجراء الدولي محمد أمين بن عمر لاعب أهلي جدة عملية جراحية في غضروف الركبة والاكتفاء بالعلاج الطبيعي لمدة أقصاها 3 أسابيع.

ونشر الاتحاد التونسي بياناً توضيحياً حول إصابة اللاعب في مباراة إيران الودية قالت فيه: تم تشكيل فريق طبي تَكون من المنصف بن عبيد و محسن الطرابلسي المختصين في جراحة العظام والمفاصل و الطب الرياضي و فتحي الأدب رئيس قسم الأشعة بمستشفى القصاب و محمد بن حمودة رئيس قسم الأشعة و الرنين المغناطيسي بمستشفى الأعصاب بالعاصمة وقد استقر الرأي على عدم إجراء اللاعب محمد أمين بن عمر لتدخل جراحي و الاقتصار على العـــلاج الطبيعي لمدة تتراوح بين 15 و 21 يوما.

ولعب بن عمر 5 مباريات دورية بقميص أهلي جدة كان أساسياً فيها، وصنع هدفاً واحداً أمام الفيصلي.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #محمد أمين بن عمر, #تونس

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