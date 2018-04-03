الاتحاد التونسي: بن عمر لا يحتاج إلى عملية جراحية

قرر فريق طبي شكّله الاتحاد التونسي لكرة القدم عدم إجراء الدولي محمد أمين بن عمر لاعب أهلي جدة عملية جراحية في غضروف الركبة والاكتفاء بالعلاج الطبيعي لمدة أقصاها 3 أسابيع.

ونشر الاتحاد التونسي بياناً توضيحياً حول إصابة اللاعب في مباراة إيران الودية قالت فيه: تم تشكيل فريق طبي تَكون من المنصف بن عبيد و محسن الطرابلسي المختصين في جراحة العظام والمفاصل و الطب الرياضي و فتحي الأدب رئيس قسم الأشعة بمستشفى القصاب و محمد بن حمودة رئيس قسم الأشعة و الرنين المغناطيسي بمستشفى الأعصاب بالعاصمة وقد استقر الرأي على عدم إجراء اللاعب محمد أمين بن عمر لتدخل جراحي و الاقتصار على العـــلاج الطبيعي لمدة تتراوح بين 15 و 21 يوما.

ولعب بن عمر 5 مباريات دورية بقميص أهلي جدة كان أساسياً فيها، وصنع هدفاً واحداً أمام الفيصلي.