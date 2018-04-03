تركي آل الشيخ: إدارة الهلال ناجحة.. سأظل داعماً لها

وصف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد بالناجحة، مشيراً إلى أن الإخفاق أياً يكن لا يجب أن يلغي نجاحاتها.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا من دور المجموعات يوم الاثنين أمام العين الإماراتي بعد 3 خسائر وتعادلين ليخرج وصيف النسخة السابقة من البطولة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في "تويتر": إدارة الأمير نواف بن سعد من الإدارات الناجحة وأي إخفاق لا يجب أن يلغي نجاحه شخصياً سأظل داعما له ولعمله سيبقى نادي الهلال كبيراً بجماهيره ورجالاته وإنجازاته.

وخرج الهلال هذا الموسم بالمركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2017، وخرج من ثمن نهائي كأس الملك أمام القادسية، ويتقدم على أهلي جدة بنقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل مواجهتهما المرتقبة في السابع من إبريل ضمن الجولة 25.