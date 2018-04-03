سيروتي يثير قلق الهلاليين قبل مواجهة أهلي جدة

أثار الأرجنتيني إيزكويل سيروتي مخاوف الهلاليين بعدما ابتعد عن التدريبات الجماعية للفريق قبل 4 أيام من المواجهة الحاسمة أمام أهلي جدة في السابع من إبريل الجاري والتي على إثرها سيتحدد بطل الدوري السعودي المحترفين مع بقاء جولة واحدة فقط بعدها.

وتعرض سيروتي إلى شد عضلي قبل مواجهة العين الإماراتي آسيوياً، ولم يستطع مواطنه خوان براون الدفع به في القائمة التي شاركت في المباراة.

وبقي إيزكويل جالساً على المقاعد في تدريب الهلال يوم الاثنين، قبل أن يجري أشعة لإصابته في عضلة الفخذ قال حساب الهلال الرسمي على "تويتر" إن نتائجها ستظهر يوم الأربعاء.

وانضم الجناح الأرجنتيني إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولعب معه 6 مباريات دورية سجل خلالها هدفاً واحداً أمام الباطن في مشاركته الأولى مع الأزرق.