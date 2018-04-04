السلمي: لقاء آل الشيخ مع كارلوس كورديرو كان ودياً

أكد رجاءالله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، أن لقاء تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، مع كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لملف ترشح أميركا وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال كأس العالم 2026، يعد لقاء وديا تم خلاله استعراض استعدادات الاستضافة للدول الثلاث.

وقال السلمي في حديثه لـ"في المرمى": "لقاء تركي آل الشيخ، مع كارلوس كورديرو، كان لقاءا مميزا، تم خلاله استعراض استعدادات الاستضافة للدول الثلاث".

وتابع: "كان لقاء وديا بدرجة عالية، وإن كان هنالك أي قرارات قريبة ستصدر بلاشك من أعلى هرم رياضي معالي رئيس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ".