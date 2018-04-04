الشباب يخالص مهاجمه الجزائري بن يطو

وقعت إدارة نادي الشباب، مخالصة مالية مع مهاجم فريقها الأول الجزائري محمد بن يطو، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي عبر بيان رسمي يوم الأربعاء.

وكتب الشباب عبر بيانه: "توصلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق مع المحترف الجزائري محمد بن يطو على توقيع مخالصة مالية، والتنازل عن بقية مستحقاته المالية، وذلك بعد عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين لتمديد عقد اللاعب".

وتابع النادي العاصمي: "بدورها، قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة المميزة التي قضاها مع الشباب، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة".