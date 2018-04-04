الشهري: الاتحاد خصم صعب

أكد سعد الشهري، مدرب نادي الاتفاق، على أن الفريق في أتم الجاهزية لمواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سعد الشهري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء: لدينا الرغبة بالعودة وتقديم المستويات المتميزة، بعض الأحيان فترات التوقف تكون غير إيجابية للفرق التي تقدم مستويات جيدة، ونحن عملنا على التجهيز الكامل وتقديم أفضل مالدينا.

وأكمل المدرب حول اتحاد جدة: الاتحاد فريق يملك عناصر متميزة والعامل المعنوي بعد تأهله لنهائي كأس الملك سيكون دافع إضافي له في المباراة، وفريقنا ايضاً لديه دافع قوي لحصد النقاط الثلاث. نتائج المباريات الودية لا تقلقني، وما يهمني فيها الوقوف على جاهزية اللاعبين والعودة لرتم المباريات وكشف الأخطاء.

وقال حسن الحبيب، لاعب وسط الاتفاق: حريصون على مواصلة الأداء الإيجابي، وعازمون على الحصول على الثلاث نقاط، وقدمنا مباراة كبيرة في آخر مواجهة لنا مع الاتحاد وهذه المرة سنحرص على كسب المباراة.