الصنيع: الاتحاد رقم صعب رغم المعاناة.. وسييرا باقٍ

كشف حمد الصنيع، رئيس اتحاد جدة، أن لقب مسابقة كأس الملك يعد هدفا منذ توليه رئاسة النادي الجداوي، مؤكدا أن الاتحاد يظل ثابتا واسما صعبا مهما كانت المعاناة.

وقال الصنيع ضيف "في المرمى": "الوصول إلى نهائي مسابقة كأس الملك شرف كبير بعد موسم صعب، لكن الاتحاد يبقى اسما صعبا وسيعود إلى منصات التتويج".

وتابع رئيس النادي الجداوي حديثه: "التحضير لمباريات الكؤوس يختلف تماما عن بقية المباريات، الخبرة التي اكتسبتها في الوسط الرياضي حاولت تسخيرها مع أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الجهاز الإداري من أجل تقديم صورة مميزة والوصول إلى النهائي، وهو هدف أول منذ توليت الرئاسة".

وحول أوضاع ناديه ومستحقات اللاعبين المتأخرة، أردف: "حاولنا إبعاد الاتحاد عن تكرار العقوبات، وضعنا أولويات كثيرة في النادي، وأحب أن أشكر اللاعبين على تفهمهم والوقوف إلى جانب الإدارة خلال الأزمة الحالية".

وعن مستقبل المدرب سييرا، واصل الصنيع حديثه: "أطلعت نواف المقيرن على كل شيء، لذلك أخذت رأيه في التجديد مع سييرا، وهو لديه رغبة في ذلك، وسنحسم ملف تجديده قبل نهائي كأس الملك، كما أن المقيرن وعد سييرا بتحقيق كل احتياجاته للفريق في الموسم المقبل".