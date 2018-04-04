الطاولة "52" تنقل تنافس الهلال والنصر إلى البلوت

خطف الثنائي الدولي السابق فهد الهريفي ومحمد الدعيع الأنظار في اليوم الافتتاحي لبطولة المملكة للبلوت، بعدما أعادا تنافسهما القديم مجدداً، لكن على طاولات البلوت بدلاً من المعشب الأخضر.

ونقل حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" صوراً للنجمين الشهيرين على الطاولة رقم "52" في الصالات الخضراء بالعاصمة السعودية الرياض، وهما يتنافسان في اللعبة.

واعتزل الهريفي، أحد أبرز من ارتدوا قميص النصر عبر التاريخ مطلع الألفية الحالية وتحديداً عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما استمر محمد الدعيع في الملاعب حتى العام 2010 قبل أن يقرر تعليق القفاز عقب حصول الهلال على لقب الدوري وكأس ولي العهد ذلك الموسم.



ولعب الثنائي مباريات معدودة أمام بعضهما في "ديربي الرياض" عندما انتقل محمد الدعيع إلى الجزء الأزرق من العاصمة عقب سنوات طويلة في نادي الطائي في العام 1999، وهو العام الذي شهد وجود فهد الهريفي الأخير في الملاعب السعودية.

وعلى الصعيد الدولي تزامل الثنائي في كأس العالم 1994 التي تعتبر مشاركة الهريفي الدولية الأخيرة بالقميص الأخضر، أما الدعيع الذي كان يلعب عامه الثاني كلاعب دولي فاستمر 12 عاماً حتى أعلن اعتزاله الدولي عقب نهاية مونديال ألمانيا 2006.