ماذا فعل الدوليون بعد نهاية معسكراتهم التدريبية؟

أرسلت الهيئة العامة للرياضة 9 لاعبين دوليين إلى إنجلترا وألمانيا استعداداً لكأس العالم 2018، جميعهم عادوا إلى الملاعب بعدها لخوض المباريات الرسمية.

البداية كانت عبر أحمد الفريدي الذي قضى 10 أيام في مانشستر يونايتد، ونجح خلال تلك الفترة بإنقاص وزنه 1.7 كلغ إلى جانب زيادة كتلته العضلية وتقوية الجزءين العلوي والسفلي من جسمه، ولعب بعد ذلك المعسكر 6 مباريات كان أساسياً في نصفها، ولم يصنغ أو يسجل أي هدف.

الثاني كان فهد المولد ولعشرة أيام كذلك، سجل هدفاً في مرمى الفيصلي وصنع آخر، قبل أن يعار إلى ليفانتي الإسباني، وسيلحق به محمد السهلاوي وعبدالرحمن الغامدي.

واحتضنت شتوتغارت الألمانية معسكراً تدريبياً لحراس المنتخب السعودي، وهم وليد عبدالله ومحمد العويس وعبدالله المعيوف وفواز القرني وعبدالقدوس عطية.

وليد لعب 5 مباريات بقميص النصر، بعد ذلك تلقى فيها 3 أهداف، بينما لعب العويس 6 مباريات وتلقى فيها 6 أهداف، واهتزت شباك المعيوف 4 مرات في ذات العدد من المباريات، ولعب عساف القرني مباراة واحدة خرج منها بهدف بشباك نظيفة، بينما لم يشارك عبدالقدوس عطية مع فريقه الفيحاء حتى الآن، وخاض مباراة واحدة كبديل مع المنتخب السعودي أمام العراق تلقى فيها هدفاً واحداً.