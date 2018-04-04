"الآسيوي" يعاقب الهلال وأهلي جدة.. ويتجاهل حارس الريان

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات انضباطية ضد الهلال وأهلي جدة بعد مخالفات جماهيرهما في مباراتي الريان وتراكتور سازي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2018.

وتم تغريم الهلال 6 آلاف دولار بسبب تدخين بعض جماهيره في مباراة الريان التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود في دور المجموعات، وكذلك إلقاء 3 عبوات بلاستيكية على أرضية الملعب.

وغرم الاتحاد الآسيوي كذلك أهلي جدة بدفع 6 آلاف دولار أميركي بعدما ألقت جماهيره أوراقاً داخل أرض ملعب مباراته أمام تراكتور سازي في الذهاب مما أدى إلى تأخير انطلاقة المواجهة.

وتجاهلت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي إصدار عقوبة تجاه عمر باري حارس الريان الذي استفز جماهير الهلال بعد تعادلهما ذهاباً 1-1، وهو ما تسبب بإلقاء جماهير الأزرق العبوات البلاستيكية على أرض الملعب.