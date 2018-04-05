السيفي: الدوري السعودي أقوى من التونسي

أكد التونسي هشام السيفي، مهاجم نادي أحد، قوة الدوري السعودي وتفوقه على الدوري التونسي، كاشفا عن رغبته وطموحه ببقاء فريقه بين أندية دوري المحترفين السعودي.

وقال السيفي لـ"في المرمى": "وجدت لاعبين وإداريين جيدين في أحد، هنالك نقص بين صفوف الفريق وأتمنى أن يبقى في الدور الممتاز".

وتابع: "الدوري السعودي أقوى من الدوري التونسي، وأتمنى التوفيق لكافة المنتخبات العربية في المونديال".

وعن تجربته الاحترافية مع نادي أحد زاد بقوله: "برنامجي اليومي بين البيت والتمرين والأصدقاء والحرم المدني، وأحببت الكبسة بأنواعها، والقهوة العربية تلازمنا في التمارين".