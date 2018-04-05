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السيفي: الدوري السعودي أقوى من التونسي

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد التونسي هشام السيفي، مهاجم نادي أحد، قوة الدوري السعودي وتفوقه على الدوري التونسي، كاشفا عن رغبته وطموحه ببقاء فريقه بين أندية دوري المحترفين السعودي.

وقال السيفي لـ"في المرمى": "وجدت لاعبين وإداريين جيدين في أحد، هنالك نقص بين صفوف الفريق وأتمنى أن يبقى في الدور الممتاز".

وتابع: "الدوري السعودي أقوى من الدوري التونسي، وأتمنى التوفيق لكافة المنتخبات العربية في المونديال".

وعن تجربته الاحترافية مع نادي أحد زاد بقوله: "برنامجي اليومي بين البيت والتمرين والأصدقاء والحرم المدني، وأحببت الكبسة بأنواعها، والقهوة العربية تلازمنا في التمارين".

كلمات دالّة

#الدوري السعودي, #الدوري التونسي, #أحد

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