الهلال والأهلي يطلبان صافرة أجنبية لموقعة "الجوهرة"

أرسلت إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، خطابا إلى اتحاد القدم السعودي، تطلب خلاله تكليف طاقم تحكيمي أجنبي لمواجهة أهلي جدة المقبلة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب بيان أزرق العاصمة الصادر صباح الخميس: "خاطب مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قرار تكليف طاقم تحكيم محلي؛ لإدارة مباراة الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، التي ستقام مساء يوم السبت المقبل".

وتابع البيان الهلالي: "حيث قدّم المجلس طلبا بتكليف طاقم تحكيم أجنبي نظرا لحساسية المباراة وأهميتها، وتماشيا مع رأي معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بأن من المناسب أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة".

وكتب طارق كيال، نائب رئيس الأهلي عبر صفحته الرسمية على "تويتر: "تم الطلب من الاتحاد السعودي برغبتنا بحكم اجنبي من النخبة المميزين من خارج المملكة في مباراتنا مع الهلال يوم السبت القادم ولايكون ايضا تعين رئيس لجنة الحكام مارك كلاتبيرغ لهذه المباراة".

وكانت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي، قد أعلنت الأربعاء، تكليف الحكم فهد المرداسي، ومساعديه عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، لقيادة مواجهة أهلي جدة أمام الهلال المقررة السبت المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.