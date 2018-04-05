حسابات الهروب تحاصر 3 أندية في الدوري السعودي

يتصارع 9 أندية على 4 مقاعد في الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين، مع استحداث آلية جديدة للهبوط والصعود بعد زيادة عدد الأندية إلى 16 فريقا.

متصدر ووصيف الدرجة الأولى يتأهلان مباشرة، والثالث والرابع يخوضان ملحقا ضد صاحبي المرتبة الأخيرة وقبل الأخيرة في دوري الممتاز، مع تبقي جولتين في البطولتين.

خطر الهبوط انحصر بين ثلاثة أندية، والجولة قبل الأخيرة ربما تشهد انتهاء معركة البقاء بين الثلاثي القادسية والرائد وأحد.

القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، يبتعد بفارق نقطتين عن الرائد قبل الأخير، وأربع نقاط عن أحد الأخير.

القادسية سيواجه أحد في هذه الجولة، سيضمن البقاء رسميا في حال فوزه مع تعثر الرائد بالخسارة أو التعادل، أو في حال تعادله وخسارة الرائد بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة بينهما، وهو يحتاج أربع نقاط من مباراتيه بشكل عام لضمان البقاء دون حسابات أخرى.

بقاء الرائد مرتبط بنتائجه ونتائج القادسية كذلك بحكم فارق النقطتين بينهما، السيناريو الأسهل هو تحقيق فوز واحد وخسارة القادسية في المباراتين، والأصعب يتمثل في الفوز في المباراتين بشرط تعثر القادسية بخسارة على الأقل.

أما أحد فينبغي عليه الفوز على القادسية والأهلي، مع خسارة أو تعادل القادسية في الجولة الأخيرة أمام النصر، وخسارة الرائد إحدى مباراتيه المتبقيتين.

في الدرجة الأولى، تبدو الأمور أكثر تعقيدا، ودائرة الصراع تتسع لتشمل ستة أندية.

فريقان يملكان فرصة التأهل مباشرة دون النظر في نتائج غيرهم، الوحدة ضمن خوض الملحق على أقل تقدير، ونقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين تكفيه للعودة إلى دوري الأضواء بشكل رسمي، حيث يتفوق على الطائي الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

أما الحزم ثاني الترتيب فيحتاج إلى أربع نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان التأهل، أو نقطة للعب الملحق في أسوأ الأحوال.

الرباعي الطائي والكوكب وهجر والشعلة يتشاركون الوضع نفسه، من يريد التأهل عليه الفوز وانتظار تعثر من يعلوه في سلم الترتيب مع اختلاف الصعوبة بينهم، فالطائي ينتظر تعثر الحزم فقط، أما الشعلة فينتظر تعثر الحزم والطائي والكوكب وهجر، وكذلك هي حسابات الملحق.

ثلاث مواجهات منتظرة ستجمع هذه الأندية فيما بينهم، الطائي مع الشعلة في الجولة قبل الأخيرة، والشعلة مع الكوكب والوحدة مع الخليج في الجولة الأخيرة.