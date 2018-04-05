صافرة المرداسي تضبط موقعة أهلي جدة والهلال

أعلنت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي، تكليف الحكم فهد المرداسي، ومساعديه عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، لقيادة مواجهة أهلي جدة أمام الهلال المقررة السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اتحاد اللعبة عبر بيان يوم الأربعاء: "قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم التحكيم السعودي الدولي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، بإدارة مباراة الأهلي والهلال المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين".

وتابع اتحاد القدم السعودي: "وجاء قرار اللجنة بتكليف الطاقم السعودي الدولي تقديرا لنجاحهم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بترشيحهم ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا الصيف المقبل".