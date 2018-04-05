كيش محترف الاتفاق: شعرت بالإحباط بخبر رحيل الشهري

كشف فيليب كيش محترف الاتفاق، بأنه شعر بالإحباط عند علمه بخروج المدرب سعد الشهري في الموسم القدم، مؤكدا بأنه أضاف الكثير للمجموعة الحالية.

وقال المحترف السلوفاكي بصفوف الاتفاق في لقاء خاص ببرنامج "في المرمى": أنا سعيد جدا وأموري جيدة في الدوري السعودي، خاصة في مرحلة الإياب، وحتى هذه اللحظة إنني مسرور بمستوى كرة القدم هنا، ولم أكن أعرف أي شيء عن الدوري في السابق، وأرى بأن هناك مجموعة من اللاعبين الموهوبين في الدوري، كما أنني سعيد مع الاتفاق.

وأردف كيش حول عدم حصوله على هالة إعلامية رغم مستوياته الجيدة: من الصعب أن أشرح لك كيف تسير الأمور، وبالنسبة للتغطية الإعلامية هذه الأمور ليست بيدي، وتكفيني ردود أفعال اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف حول مدربه الحالي: المدرب سعد حسّن من نتائج الفريق، وهناك محادثات تجري مع إدارة النادي لتجديد عقدي، وحتى الآن أنا سعيد وإذا لم تكن هناك اهتمامات من أندية أخرى فأنا أرغب بالاستمرار، وقد استقرت أسرتي في الدمام.

وعن وضع الاتفاق الفني بعد خبر رحيل سعد، قال كيش: إنه من المبكر القول بأن نكون منافسين أم لا بدون سعد، وقد شعرت بالإحباط عندما علمت بخروجه في الموسم القادم. وهدفي هو أن ننهي هذا الموسم بأفضل شكل ممكن، وأستمتع باللعب مع أفراد فريقي، مثل عبدالرحمن العبود يعجبني كثيرا، وهزاع الهزاع.

واختتم لاعب وسط منتخب سلوفاكيا حول وضعه مع منتخبه الوطني: إنني على اتصال مع المدرب الوطني وهو يراقب كافة السلوفاكيين خارج البلاد، وقد لعبنا مباراتين أمام تايلاند والإمارات. وفي كل مرة كنت أتحدث مع زملائي في المنتخب أندهش من عدم معرفتهم بكرة القدم في السعودية.