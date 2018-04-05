"الانضباط" تغرم الفيصلي.. الباطن.. وتوقف الشمراني

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، تغريم نادي الباطن 100 ألف ريال، ولاعبه سلطان المطيري 40 ألف ريال، مع إيقافه لمدة 4 مباريات رسمية، وذلك بسبب قيام جماهيره بقذف عبوتي مياه، وتلفظ الأخير على حكم مباراة اتحاد جدة.

وبحسب بيانات اللجنة الصادرة يوم الخميس: "لجنة الانضباط والأخلاق: إلزام نادي الباطن بدفع غرامة (100,000) ريال، لقيام جماهيره بقذف عبوتي مياه بعد نهاية المباراة، أمام الاتحاد ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإيقاف لاعب فريق الباطن سلطان المطيري (4 مباريات) رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (40,000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بعبارات عدوانية ومهينة، أمام الاتحاد".

وأضافت: "لجنة الانضباط والأخلاق: إيقاف لاعب فريق الأهلي حمدان الشمراني مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة (20,000) ريال لقيامه بسلوك مشين بركل لاعب منافس دون كرة، أمام الفيصلي ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين".

كما قررت اللجنة تغريم نادي الفيصلي: "لجنة الانضباط والأخلاق: إلزام نائب رئيس نادي الفيصلي عبدالله الضاوي بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله لمضمار الملعب رغم أنه مصرح له بالتواجد في غرفة تبديل الملابس فقط، وذلك أمام الأهلي ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإلزام أمين عام نادي الفيصلي مساعد المويس بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله لمضمار الملعب رغم أنه مصرح له بالتواجد في غرفة تبديل الملابس فقط، وذلك أمام الأهلي، وإلزام المنسق الإعلامي لنادي الفيصلي تركي الحميداني بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله لمضمار الملعب رغم أنه مصرح له بالتواجد في غرفة تبديل الملابس فقط.