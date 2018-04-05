13 لاعباً ارتدوا شعار الهلال وأهلي جدة

سيكون يوم السبت المقبل حاسماً لمعرفة هوية بطل الدوري السعودي للمحترفين حينما يلتقي المتنافسان أهلي جدة أمام ضيفه الهلال على استاد "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة 25 من المسابقة.

ودائماً ما تعرف مواجهات الفريقين إثارةً كبيرة على جميع المستويات، بالإضافة إلى أن هناك 13 لاعباً سبق لهم أن ارتدوا شعار الفريقين.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي الذي سبق له أن حمل شارة الهلال وحقق معه إنجازات كبيرة، قبل أن يفضل خلع التيشيرت الأزرق وإبداله بتيشرت أندرلخت البلجيكي في تجربة قصيرة ليعود إلى السعودية وينتقل إلى الأهلي الذي ارتدى شارة القيادة ونجح بتحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2016بعد غياب استمر لمدة 32 عاماً.

ومع مطلع الموسم الماضي قرر هوساوي العودة مجدداً إلى نادي الهلال ونجح بتحقيق معه لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

ويبرز من اللاعبين أيضاً قائد الأهلي سابقاً المدافع عبدالله سليمان الذي قرر الانتقال إلى فريق الهلال في عام 2000 ليحقق معه نجاحات كبيرة، أبرزها تحقيقه لقب كأس الكؤوس الآسيوية والدوري مع الهلال.

ومن اللاعبين المميزين الذين حققوا نجاحات كبيرة سلمان مؤشر لاعب الأهلي الذي بدأ مسيرته صغيراً مع نادي الهلال قبل أن يتركه وينتقل للوحدة ومنه إلى الأهلي ليحقق نجاحات كبيرة، أبرزها لقبا الدوري وكأس الملك بالإضافة إلى أنه أحد اللاعبين المرشحين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

ومن اللاعبين المميزين الراحل سعد الدوسري الذي بدأ مسيرته مع نادي الرياض لينتقل إلى الأهلي عام 2001، ومنه إلى الهلال عام 2003 والذي حقق نجاحات مميزة قبل أن يرحل عام 2004 إثر حادث مروري.

ومن اللاعبين أيضاً والذين لم يحققوا نجاحات كبيرة المهاجم عيسى المحياني الذي انتقل من الهلال إلى الأهلي موسم 2012 لمدة موسم واحد لم يكلل بالنجاح، وأيضاً الحارس أحمد ضاري الذي انتقل من الهلال إلى الأهلي في موسم 2003 في تجربة قصيرة لم تنجح, والمهاجم وليد الجيزاني الذي بدأ بالأهلي وانتقل إلى الحزم ومن ثم الشباب مروراً بالهلال في تجربة لم تنجح، واللاعب عبدالله الجمعان الذي انتقل من الهلال الى الأهلي في تجربة قصيرة عام 2007 لم تتكلل بالنجاح، بالإضافة إلى زميله بدر الخراشي مهاجم الهلال والذي انتقل للأهلي في تجربة قصيرة عام 2008 لم تنجح، ومحمد مسعد الذي انتقل من الأهلي إلى الهلال في تجربة قصيرة عام 2013 انتهت بالاعتزال سريعاً.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب هنالك ثلاث لاعبين ارتدوا شعار الناديين يأتي في مقدمتهم البرازيلي سيرجيو ريكاردو والذي حضر في سن صغيرة إلى السعودية مع الأهلي عام 98 في تجربة مميزة استمرت لعام، قبل أن ينتقل إلى الهلال عام 1999 وساهم في حصول الفريق على لقب كأس آسيا أبطال الدوري بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في النهائي أمام جابيلو الياباني.

ولا ينسى الفريقان البرازيلي مارسيليو كماتشو الذي لعب مع الهلال عام 2004 وحقق نجاحات مميزة منها تحقيقه مع الفريق لقب الدوري وكأس ولي العهد، وانتقل إلى الشباب مروراً بالأهلي عام 2011 وقدم أداءً لافتاً في تجربة استمرت لموسم واحد.

ومن اللاعبين الأجانب الكولومبي ريكاردو بيريز الشهير بـ"الكاتو" والذي مثل الأهلي في موسم وحيد قبل أن ينتقل للهلال عام 2001 ويلعب معه موسمين توج مع الفريق بلقب كأس السوبر الآسيوي.