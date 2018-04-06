آل الشيخ يتكفل بسداد عدد من قضايا اتحاد جدة

تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بسداد عدد من القضايا الخارجية المترتبة على نادي اتحاد جدة، كذلك بسداد راتب شهر للاعبين والعاملين في النادي الجداوي.

وثمنت الإدارة الاتحادية وقفة آل الشيخ عبر بيان أصدرته: "أشاد رئيس مجلس إدارة النادي حمد الصنيع، بالدعم الذي تجده الأندية ومنها نادي الاتحاد من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، والذي تواصل اليوم بتكفل معاليه بسداد عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي ودعم النادي ماديا بمبلغ لسداد راتب شهر للاعبين والعاملين مثمنا هذه الوقفة الغير مستغربة على معاليه".