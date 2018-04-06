أبريل.. شهر باسم للأهلاويين

سيكون يوم السبت السابع من شهر أبريل يوماً استثنائياً لعشاق كرة القدم السعودية حيث إنه سيشهد قمة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجمع أهلي جدة بضيفه الهلال، في المواجهة التي يحضتنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

وستحدد هذه المواجهة ملامح بطل الدوري السعودي للمحترفين بل أنها قد تحسم اللقب رسمياً في حال حقق الهلال الفوز الذي سيبقي الدرع في الرياض للموسم الثاني على التوالي.

ويمني الأهلاويون النفس بأن يواصل الفريق أفراحه خلال شهر أبريل الذي دائماً ما يدخل السرور في قلوب مشجعيه التي لم تنس يوم 24/4/2016 حينما حقق فريقهم لقب دوري بعد غياب استمر لـ32 عاماً بعد فوزه على الهلال 3-1.

والتقى الفريقان خلال مسيرتهم في 13 مواجهة خلال شهر أبريل فاز الأهلي في 5 مباريات، وفاز الهلال في 4 مباريات وتعادلا في 4.

أول مواجهاتهم في شهر أبريل كانت يوم 2/4/1996 في الدوري السعودي الممتاز وحينها فاز الأهلي بهدف نظيف على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتواجه الفريقان في ثاني مواجهاتهم يوم 4/4/1997 في ذات الملعب وتعادل الفريقان إيجابياً 1-1.

وفي يوم 22/4/1999 التقى الفريقان ضمن منافسات المربع الذهبي وحينها فاز الهلال 1-صفر في جدة، وكرر تفوقه في مواجهة الإياب بالرياض يوم 29/4 بفوزه 3-1.

ولم تتوقف مواجهاتهما خلال شهر أبريل فقط على الدوري بل التقى الفريقان يوم 9/4/2003 على نهائي كأس ولي العهد وفاز الهلال حينها بهدف نظيف، وبعد ثمانية أيام من هذه المواجهة التقى الفريقان في الرياض ضمن منافسات الدوري وفاز الأهلي بهدفين نظيفين.

وفي يوم 25/4/2004 التقى الفريقان في جدة ضمن منافسات الدوري وفاز الأهلي 2-1.

وتوقفت مواجهاتهما خلال شهر أبريل ثلاث سنوات، لتجدد لقاءاتهما يوم 7/4/2007 في إياب نصف نهائي كأس ولي العهد في الرياض، وتعادلا 1-1، ليلعب الفريقان في ذات الشهر يوم 30 من نفس العام في الدوري وفاز الهلال بثلاثية نظيفة في الرياض.

وخاض الفريقان أول مواجهاتهما في شهر أبريل بعد انطلاق دوري المحترفين السعودي حينما التقوا يوم 27/4/2013، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وتعادلا إيجابياً 1-1.

ولم تكن مواجهاتهما التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يوم 24/4/2016 عادية، حيث إنها شهدت عودة الأهلي لمنصات تتويج لقب الدوري عقب فوزه على الهلال 3-1, ليلتقي الفريقان بعدها بخمس أيام في الرياض بالدور نصف النهائي لكأس الملك وكرر الأهلي تفوقه بفوزه 3-2.

آخر مواجهاتهما في شهر أبريل كانت في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي حينما التقوا يوم 15/4/2017 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وتعادل الفريقان سلبياً.