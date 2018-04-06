النرويجي سفين موين.. 8 مواجهات في الدوري السعودي

يستعد الحكم النرويجي إلى إدارة المواجهة التاسعة له في الملاعب السعودية، وذلك عقب تعيينه من قبل اتحاد القدم لقيادة موقعة "الجوهرة" المرتقبة، والتي تجمع أهلي جدة أمام ضيفه الهلال، في الجولة الحاسمة والخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ سفين موين مشواره التحكيمي عام 1996، وقاد أول مباراة في الدوري النرويجي في التاسع والعشرين من مايو عام 2003، قبل أن ينال لقب أفضل لقب حكم نرويجي لثلاثة أعوام متتالية ابتدا من عام 2010.

ابن التاسعة والثلاثين عاما قاد اكثر من 100 مباراة بالدوري النرويجي، بالإضافة إلى مباراتين لنهائي الكأس موسمي 2008 -2013.

أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا كانت عام 2010 بين فريقي بورصا سبور التركي وفالنسيا الإسباني، وتم اختياره ضمن حكام النخبة الأوروبيين، وتم اختياره لتحيكم كأس العالم للشباب تحت سبعة عشر عامًا، التي أقيمت بالمكسيك.

واختير موين للتحكيم في أولمبياد لندن وكذلك بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت بفرنسا، وتواجدت صافرته في المستطيل الأخضر السعودي منذ عام 2010، وقاد 8 مواجهات الهلال أمام الشباب، الوحدة أمام الأهلي، الاتحاد أمام القادسية، القادسية أمام الباطن، الفيحاء أمام الباطن، الرائد أمام القادسية، النصر أمام الباطن، آخرها لقاء الفتح والاتحاد في الموسم الجاري.