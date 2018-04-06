الهلال يبحث عن التاريخ أمام أهلي جدة

يخوض الهلال مواجهة حاسمة يوم السبت أمام مضيفه أهلي جدة على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مباريات المرحلة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويدخل الهلال المواجهة بأفضلية تاريخية كبيرة على ضيفه أهلي جدة خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه موسم 2008- 2009 بالإضافة إلى أنه حقق لقب دوري المحترفين بنظامه الجديد 3 مرات في حين حقق الأهلي اللقب مرةً وحيدة.



والتقى الفريقان منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في 19 لقاء كان نصيب الهلال منها 8 انتصارات في حين فاز الأهلي في 3 مباريات وتعادلا في 8 مواجهات.



وأسندت لقاءات الفريقين في دوري المحترفين للحكام الأجانب في 15 مباراة، مقابل 4 مباريات أقيمت بصافرة سعودية منها ثلاث لقاءات قادها الحكم عبدالرحمن العمري، في حين قاد الحكم مرعي العواجي لقاءً وحيداً.



ومن المفارقات في مواجهاتهما أن جميع المباريات الأربع التي أسندت للصافرة المحلية انتهت بالتعادل والتي بدأها الحكم عبدالرحمن العمري في أول مواجهاتهما بدوري المحترفين السعودي عام 2008-2009 حينما التقوا في الرياض وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وثاني مواجهة قادها نفس الحكم في موسم 2012-2013 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، والمواجهة الأخيرة التي قادها الحكم عبدالرحمن العمري كانت في موسم 2014-2015 حينما تعادلا سلبياً في الرياض، في حين قاد الحكم مرعي العواجي مباراة وحيدة في موسم 2013-2014 في مكة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



ودائماً ما تحظى مواجهات الأهلي والهلال بالإثارة والندية ولم تعرف البطاقات الحمراء سوا في مباراتين من مبارياتهما 19 حيث تلقى مدافع الأهلي منصور الحربي البطاقة الحمراء من الحكم السويسري كلاوديو سيرشينا في مواجهتهما التي أقيمت في موسم 2009-2010، في حين تلقى لاعب الهلال سعود كريري البطاقة الحمراء من الحكم الألماني فيليكس بريش في مواجهاتهما في موسم 2016-2017.