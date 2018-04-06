بن يطو: عشت فترات صعبة في الشباب.. ولم أوقع للفجيرة

كشف الجزائري محمد بن يطو، مهاجم الشباب السابق، أنه وصل إلى اتفاق مع إدارة النادي لتوقيع مخالصة مؤكدا أن اللاعب يجب أن يقدر ظروف النادي الذي يلعب له.

وقال بن يطو في برنامج "في المرمى": انتهت علاقتي بالشباب بتوقيع مخالصة مالية وكان هو الحل الأمثل لي وللنادي، وكانت مسيرتي جميلة جدا برفقة الشباب، وعن المشكلة فقد بدأت من شكوى "فيفا"، وحكمت اللجنة القضائية لصالحي، وتقديرا لهم تنازلت عن رواتب 3 أشهر، واتفقت على استلام مستحقاتي السابقة على دفعات، وعلى اللاعب تقدير ظروف النادي الذي يلعب له.

وعن فتراته الصعبة التي مر بها بن برفقة الشباب، قال بن يطو: عشت فترات صعبة بسبب إصاباتي ومجيء كارينيو أعاد لي الثقة، ولقد تشرفت بالعمل مع الرؤساء الثلاثة للشباب الذين عاصرتهم، علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، أما عن توقيعي للفجيرة فهو غير صحيح، وأود أن أرتاح قليلا للتفكير في العروض القادمة، وأحمل العديد من الذكريات من الدوري السعودي وأيضا البعيدة عن الكرة والتي أتشرف بأني كنت جزءا منهم.