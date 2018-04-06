صافرة نرويجية تضبط موقعة أهلي جدة والهلال

أعلنت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لقيادة موقعة أهلي جدة أمام الهلال، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

وكتب اتحاد اللعبة عبر بيان رسمي، نشره على صفحته في "تويتر": "اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة حكم الساحة سفين موين، ومساعديه كيم هاقلوند، وماغنوس لونبيرغ، لإدارة مواجهة الأهلي والهلال التي ستقام بعد غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين".

وبحسب البيان: "جاء قرار تعيين الطاقم النرويجي لإدارة المباراة، بناء على رغبة الناديين، ولتهيئة أفضل الأجواء التنافسية بينهما".

وسيقود الطاقم النرويجي المباراة، بديلا عن الطاقم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، الذي كلف بإدارتها في وقت سابق.