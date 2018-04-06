كماتشو: أرغب بالعودة مدربا.. وهؤلاء أفضل اللاعبين

كشف البرازيلي مارسيلو كاماتشو، المحترف السابق بصفوف أهلي جدة والهلال، أنه لا يفضل تشجيع فريق على آخر في قمة يوم السبت، نظرا للفترات الجميلة التي قضاها مع الناديين.

وقال كماتشو في لقاء مع "العربية.نت": لعبت موسمين للهلال وفزنا بعدة بطولات، وعندما قدمت للأهلي كان سيئا ولكننا فزنا بالعديد من المباريات وكأس الملك، لهذا من الصعب بالنسبة لي أن أفضل ناديا على آخر.

وعن مواجهة السبت بين أهلي جدة والهلال، قال لاعب الوسط البرازيلي: لا أشجع فريق على آخر ولكني أرشح الفريق الذي يهاجم ولا يستعين بالخطط الدفاعية.

ولعب كاماتشو للهلال بين عامي 2004 و2006، وساهم فيها بتحقيق بطولتي الدوري السعودي 2004 – 2005، وكأس ولي العهد 2005 و2006.

وارتدى كماتشو قميص أهلي جدة بموسم 2011 – 2012، حقق فيها بطولة كأس الملك.

وأبدى كماتشو اشتياقه للكرة السعودية: أشتاق للسعودية كثيرا، لقد أمضيت وقتا جميلا وفي الأندية الثلاثية التي لعبت لها، وأود أن أشاهد مباراة في السعودية من أرض الملعب، كوني أصبحت مدربا، وأيضا لأدرب أحد الأندية هناك قريبا.

واختتم كماتشو بأنه دائما ما أحب رؤية ثلاثة سعوديين وهم يلعبون الكرة: من أفضل اللاعبين السعوديين بالنسبة لي أحمد عطيف ومحمد الشلهوب وتيسير الجاسم.