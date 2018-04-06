كيف انتهت 12 مواجهة دورية حاسمة بين الأهلي والهلال؟

اعتادت مواجهات الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي التأثير في الشكل الأخير لسلم الترتيب بين تتويج أحدهما بطلا أو تعطيله للآخر من الفوز بالبطولة.

وتقابل فريقا الهلال وأهلي جدة في 12 مواجهة حاسمة بين مواسم 1995 - 1996 و2016-2017.

وتعود أول مواجهة حاسمة بين الفريقين إلى عام 1996، عندما انتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة هدفين، سجلها سامي الجابر، مقابل هدف وحيد جاء عن طريق خالد قهوجي. وبعدها بعامين تجددت مواجهة حاسمة بين الفريقين في المربع الذهبي، تأهل على إثرها الهلال إلى النهائي، بعد أن تعادل ذهابا بهدف لمثله وفاز إيابا بهدفين لهدف. وفي موسم 1998 – 1999، حقق الأهلي أول انتصاراته الحاسمة ضمن مباريات الدورية على الهلال، رغم فوز الأخير في لقاء الذهاب بهدف دون رد، إلا أن أهلي جدة انتصر في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدف، جاء آخرها بالهدف الذهبي.

وفي موسم 1999 – 2000، حقق الأهلي فوزا هاما على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين، حرم الأخير من دخول المربع الذهبي لذاك الموسم. وعاد أهلي جدة في موسم 2002 - 2003، ليحرم الهلال من التأهل إلى المربع الذهبي بعد أن انتصر عليه في الجولة 20، بهدفي عبدالله الواكد ومحمد بركات.

ودك أهلي جدة شباك الهلال بخماسية، ضمن منافسات المربع الذهبي من موسم 2003 – 2004، سجلها حسين عبدالغني، وخوسيه روجيريو، هاتريك، وكيم، فيما سجل تراوري هدف الهلال الوحيد.

وعاد أزرق العاصمة إلى سكة الانتصارات الحاسمة على أهلي جدة، في موسم 2004 – 2005، بعد أن هزمه في الجولة 15 ليساهم في عدم وصول الأهلي إلى المربع الذهبي من ذاك العام. واستمر الهلال في سيطرته على أهلي جدة بعد أن أبعده من المربع الذهبي لموسم 2006 - 2007.

وبعد عدة أعوام خلت من مباريات دورية حاسمة بين أهلي جدة والهلال، عاد الفريقان للمواجهات الحاسمة، تحديدا موسم 2011 – 2012، عندما أقصى أهلي جدة نادي الهلال من المنافسة على اللقب لذاك العام، والذي أحرزه الشباب.

وفي الثلاثة مواسم الأخيرة، كثرت مواجهات الفريقين الحاسمة، ففي موسم 2014 – 2015، حرم الهلال نادي الأهلي من تحقيق لقب الدوري الثالث له، بعد أن تعادل معه إيابا في الجولة 16. وفي موسم 2015 – 2016، حقق أهلي جدة فوزا غاليا جدا على الهلال في الجولة 24، ليحقق لقب الدوري الذي غاب طويلا عن خزائن النادي، وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف لهدف، أحرزها عمر السومة، هدفين، وحسين المقهوي، مقابل هدف وحيد للبرازيلي كارلوس إدواردو. وعاد الهلال للثأر من أهلي جدة، ليتعادل إيابا أمام أهلي جدة بموسم 2016 – 2017، ويضمن لقب الدوري.