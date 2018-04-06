هزازي ينضم إلى صفوف بوتوساني الروماني

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، إتمام انتقال نايف هزازي، المهاجم الدولي السابق، إلى نادي بوتوساني الروماني لمدة موسم ونصف.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" صورة للاعب حاملا شعار فريقه الجديد، ومعلقا: تم اتفاق اللاعب نايف هزازي مع نادي Botosani الروماني لتمثيل صفوفه لموسم ونصف.

ولعب هزازي في النصف الأول من الموسم الحالي بقميص التعاون، وشارك في 9 مباريات استطاع تسجيل هدفين.

ووقع التعاون مخالصة مالية مع نايف هزازي بيناير 2018 قبل أن يوقع لصفوف بوتوساني الروماني في أبريل لمدة موسم ونصف.