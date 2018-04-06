اتحاد جدة يكتسح الاتفاق والرائد وأحد إلى الملحق

استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات عقب فوزه الكبير على ضيفه الاتفاق 4-2، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين فشل فريقا الرائد وأحد في إبقاء حظوظهما قائمة في البقاء المباشر بالدوري السعودي للمحترفين، عقب تعادل الأول أمام مضيفه الفيحاء 3-3، وخسارة الثاني أمام القادسية 4-1، ليخوض الفريقان ملحق البقاء والهبوط، وفي القصيم واصل الشباب تعثره عقب خسارته أمام التعاون 2-1.

وسيتعين على فريقي الرائد وأحد خوض ملحق البقاء والهبوط حينما يواجهان صاحبي المركزين الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى"، ليتحدد الثنائي الصاعد والهابط.

وعلى ستاد الجوهرة المشعة استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الكبير على ضيفه الاتفاق 4-1.

وسجل أهداف الاتحاد ربيع سفياني "هدفين"، عند الدقيقتين "44،72"، والكويتي فهد الأنصاري "57"، وجمال باجندوح "66"، وسجّل هدفي الاتفاق الوحيد التونسي فخر الدين بن يوسف "83"، ومدافع الاتحاد ياسين حمزة بالخطأ في مرمى فريقه "90+4".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 33 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة فشل الرائد في تثبيت أقدامه في الدوري السعودي للمحترفين عقب تعادله أمام مضيفه الفيحاء 3-3، ليخوض الملحق أمام صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى".

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما تقدم الفيحاء عند الدقيقة 40 بهدف سجله مهاجمه الكولومبي أسبريا، لينجح المصري شيكابالا لاعب الرائد بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني نجح التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

وفي آخر عشرين دقيقة كثف الرائد هجومه ونجح بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 70،76 عن طريق مهاجمه صالح الشهري، إلا أن الكولومبي أسبريا مهاجم الفيحاء أعاد النتيجة إلى التعادل بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السابع، وارتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر قضى القادسية على آمال أحد في البقاء المباشر في الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الكبير عليه بنتيجة 4-1.

وسجل أهداف القادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا "هدفين" عند الدقيقتين "23،66"، هارون كمارا "هدفين" عند الدقيقتين "30،72"، وسجل هدف أحد الوحيد التونسي هشام السيفي "55"، عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 25 نقطة في المركز 12 ليضمن البقاء رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين، وبقي أحد على رصيده السابق 18 نقطة في المركز الأخير، ليواجه صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى" لتحديد الصاعد والهابط.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل الشباب نتائجه السلبية عقب خسارته أمام مضيفه التعاون 2-1.

وتقدم الشباب أولاً عن طريق لاعبه العراقي سعد الأمير "16"، وسجل هدفي التعاون مدافعه جفين البيشي "36"، وعبدالمجيد الرويلي "59"، عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 34 في المركز الخامس مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.