"التاكسي" و"درب الزلق" وليلة "الحلم".. لمحات لا تنسى

يحفظ التاريخ أحداث لا تنسى، ولا تسقط من ذاكرة جماهير أهلي جدة والهلال، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة والحاسمة غدا السبت، على استاد "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.



ولا تنسى جماهير النادي الجداوي هدف المهاجم سيرجيو الثاني في الشباك الزرقاء، عقب مراوغته للحارس الهلالي، قبل إلغائه بداعي التسلل من قبل عبدالعزيز الدخيل، حكم المباراة آنذاك، وذلك خلال مواجهة الفريقين في المربع الذهبي.



وتحفظ ذاكرة جماهير أزرق العاصمة إياب نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حينها أحرز المهاجم سامي الجابر هدفين بعد غياب طويل عن التسجيل في شباك الحارس عبدالهادي حداد، قاد بها ناديه العاصمي إلى التتويج باللقب في موسم 1995-1996.



ودون في سجل مواجهات الفريقين، فوزا كبير للنادي الأخضر بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات المربع الذهبي للدوري في العام 2003 -2004، تناوب على تسجيل الأهداف آنذاك اللاعبين حسين عبدالغني "ضربة جزاء"، والبرازيلي خوسيه روجيريو "هاتريك"، قبل أن يضيف زميلهم كيم الهدف الخامس، في حين أحرز الهدف الهلالي الوحيد لاعبه تراوري في المواجهة التي شهدت إقصاء الحارس محمد الدعيع بالبطاقة الحمراء.



وأحرز مالك معاذ، لاعب الأهلي والمنتخب سابقا، هدفا في الشباك الزرقاء خلال مواجهة الفريقين، تغنت به جماهير ناديه الجداوي كثيرا وأطلق عليه هدف "درب الزلق"، عقب تجاوزه مدافعي الأزرق آنذاك ماجد المرشدي وفهد المفرج، في المقابل ما زال هدف "التاكسي" الذي أحرزه المهاجم ياسر القحطاني في شباك ياسر المسيليم عالقا في أذهان أنصار الأزرق.



ولا تنسى جماهير الفريقين التعادل الإيجابي المثير بثلاثة أهداف لكل منهما، في المواجهة التي جمعتهما خلال منافسات مسابقة الدوري في الموسم 2010-2011، حينها أحرز للنادي الجداوي مهاجمه العماني عماد الحوسني، وفيكتور سيموس "هدفين". في حين جاءت الأهداف الهلالية من إمضاء لاعبيه البرازيلي تياقيو نيفيز، وعيسى المحياني، والروماني ميريل رادوي.



وفي ليلة تاريخية على استاد "الجوهرة المشعة"، حسم الأهلي لقب الدوري أمام منافسه وضيفه الهلال، بعد غياب دام لأكثر من 32 عاما عن تحقيق اللقب، عندما تفوق آنذاك بثلاثية تناوب على تسجيلها للأخضر عمر السومة "هدفين"، وزميله حسين المقهوي، فيما أحرز للهلال هدفه الوحيد عن طريق محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو.