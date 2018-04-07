الباطن يحقق أول انتصار على ملعبه منذ 8 أشهر

أنهى الباطن انتظاره الطويل بحثاً عن انتصاره الثاني على ملعبه منذ أغسطس الماضي، وتغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 25 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الفيصلي أولاً عن طريق حمد آل منصور بعد تصدي أيمن المثلوثي لركلة جزاء أهدرها محمد مجرشي في الدقيقة 30، لكن جوناثان بينيتس أحرز هدف التعادل بعد ثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني، سجل جوليرام شتين الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يعود جوناثان لتسجيل الهدف الثالث بعد 6 دقائق.

وكرر الباطن فوزه على الفيصلي في الدور الأول عندما فاز 1-0، ليعزز موقعه في المركز 11 برصيد 30 نقطة، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز السادس.