النصر يتعادل مع الفتح ويتأهل إلى ملحق آسيا

فشل النصر في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه الفتح وتعادل معه 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم النصر بهدف سجله ليوناردو بيريرا في الدقيقة الخامسة وتعادل علي الزعقان للفتح في الدقيقة 88، ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الفتح رصديه إلى 36 نقطة في المركز الرابع.



يذكر أن هذا التعادل هو الثامن للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في ست مباريات، ، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع للفتح في هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في سبع.