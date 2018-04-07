الهلال يعود من جدة بشباك نظيفة ويقترب من ملامسة اللقب

أنهى التعادل السلبي قمة "الجوهرة المشعة" والتي جمعت أهلي جدة بضيفه الهلال، في ختام المرحلة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتأجل حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

واقترب الهلال من انتزاع اللقب للموسم الثاني على التوالي حيث يحتاج إلى الفوز على ضيفه الفتح ليتوج رسمياً باللقب، في حين سيحتاج الأهلي إلى خسارة الهلال أو تعادله أمام الفتح، وفوزه على ضيفه أحد ليتوج باللقب.

وبدأ الشوط الأول بإثارة كبيرة من قبل كلا الفريقين، والذي بدأت خطورته بعد مرور 4 دقائق حينما ارتقى السوري عمر السومة لعرضية زميله تيسير الجاسم وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي الذي تصدى لها.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق عن طريق لاعبه الاوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي حول عرضية زميله الأرجنتيني إيزيكويل سيروتي بقدمه نحو مرمى الحارس محمد العويس إلا أنها أصابت القائم.

ولم تتوقف إثارة المباراة وسنحت فرصة ثمينة للأهلي لمهاجمه السوري عمر السومة الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي تصدى بها لتعود الى تيسير الجاسم الذي سددها إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي ابعدها مرة أخرى لتعود إلى البرازيلي ليوناردو دي سوزا الذي سددها بالقائم الأيمن.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي ليوناردو هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عائدة من مدافع الهلال أسامه هوساوي إلا أنه سددها ضعيفة لتصل ليد الحارس الحبسي.

وبعد مرور نصف ساعة استعاد الهلال سيطرته وبدأ بتهديد مرمى الأهلي وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس الذي تلقى عرضية مميزة من زميله عبدالله عطيف ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال خطورته وسنحت له فرصة محققة أخرى لمهاجمه ريفاس الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سيروتي وسدد الكرة إلا أن المدافع عقيل بلغيث اعترض طريقها وابعدها.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد قائد الأهلي تيسير الجاسم أن يمنح التقدم لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله عمر السومة ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة وأهدر مهاجم الهلال أشرف بن شرقي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة أمام المرمى من زميله سيروتي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 51 تلقى الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال ضربةً موجعة بعدما اضطر لإجراء أول تغييراته بدخول اللاعب محمد كنو بديلاً لعبدالله عطيف المصاب.

وعند الدقيقة 53 كاد الأهلي أن يسجل هدف السبق بعدما تلقى لاعبه البرازيلي ليوناردو تمريرة خارج منطقة الجزاء من زميله سعيد المولد ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 سنحت فرصة ثمينة للأهلي لمهاجمه السوري عمر السومة الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 69 أجرى الأوكراني سيرجي ريبروف أول تغييراته بدخول المهاجم مهند عسيري بديلاً للمهاجم السوري عمر السومة، ليدفع بتغييره الثاني بدخول اليوناني فيتفاتزيديس بديلاً لتيسير الجاسم.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر لاعب الهلال محمد كنو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله السوري عمر خربين ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس، ليعلن بعدها حكم المباراة النرويجي صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف