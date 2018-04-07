لأول مرة.. ليفانتي يستدعي المولد إلى القائمة النهائية

أعلن نادي ليفانتي الإسباني استدعاء فهد المولد، ضمن القائمة النهائية المستدعاة لمواجهة لاس بالماس يوم الأحد.

ونشر حساب ليفانتي صورة للقائمة النهائية التي ضمت 18 لاعبا للمشاركة أمام نادي لاس بالماس، وتواجد اسم فهد المولد في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ليفانتي في يناير على سبيل الإعارة.

وكتب حساب ليفانتي على موقع "تويتر": هؤلاء هم اللاعبون المستدعون من قبل المدرب باكو لوبيز لمواجهة نادي لاس بالماس.

ومنذ أن انتقل المولد إلى ليفانتي يناير الماضي، استدعي عدة مرات للقائمة الأولية والتي تضم 25 لاعبا، ودائما ما تم استبعاده منها عند الإعلان عن القائمة النهائية.