المرداسي: قرار اتحاد القدم لم يؤثر بي.. وأحترمه

أكد الحكم الدولي فهد المرداسي، بأنه يحترم قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد المباراة الحاسمة للحكم النرويجي بدلا منه، مضيفا بأن التغيير جاء لحساسية المباراة.

وقال المرداسي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": أحترم جميع القرارات، فالناديان لهما الحق بأن يطلبا حكما أجنبيا لحساسية المباراة لهما، وهو قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ويجب علينا أن نحترمه.

وطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد المباراة للمرداسي في الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره ويعين النرويجي سفين موين لإدارة المباراة، وشارك المرداسي كحكم رابع.

وتم استدعاء المرداسي وطاقمه لقيادة مباريات كأس العالم القادمة بروسيا، كما سيقود نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والفيصلي في وقت لاحق.