جماهير النصر تستقبل كارينيو في المطار

احتشد مشجعو النصر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لاستقبال المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بعد إقالته من تدريب جاره الشباب الشهر الماضي.

وتواجد أنصار الأصفر في صالة القدوم بمطار الملك خالد الدولي مبكراً، وهتفوا باسم كارينيو الذي أعاد فريقهم إلى البطولات في عام 2014 قبل أن يرحل عنهم إلى أكثر من محطة تدريبية.











وحضر كارينيو إلى الرياض للمرة الأولى أواخر 2012 كمدرب للنصر وبقي معه حتى مايو 2014، حقق خلالها بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد 19 عاماً من غياب النصر عنها، وكأس ولي العهد بعد 40 عاماً منذ حققها الأصفر العاصمي آخر مرة.