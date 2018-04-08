جوناثان: خسائر ملعبنا حرمت الباطن من المربع الذهبي

شدد جوناثان بينيتس لاعب الباطن على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الفيصلي 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الـ 25 قبل الأخيرة من منافسات دوري المحترفين.



وسجل اللاعب البرازيلي هدفين في الدقيقتين 33 و60، ليساهم في فوز غال لفريقه بعد أيام قليلة من الخسارة القاسية أمام الاتحاد 2 - 6 في الدور قبل الهائي بكأس الملك.



وقال بينتيس عقب المباراة : كان من المهم جدا تحقيق الفوز، للخروج من دوامة الانتقادات التي تعرضنا لها مؤخرا بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.



وأضاف : كنا قادرين على إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، ولكن خسارة الكثير من المباريات على ملعبنا أدى إلى تراجعنا في جدول الترتيب. وأختتم حديثه قائلا : سأكون سعيدا بالانتقال إلى أحد الفرق الكبرى، ولكني أيضا أشعر بسعادة كبيرة مع الباطن وأقدم كل ما لدي مع الفريق.