آل سويلم يؤكد مشاركة النصر في البطولة العربية

أعلن سعود آل سويلم، رئيس النصر، يوم الأحد، مشاركة النادي في البطولة العربية للأندية المقرر انطلاقها في أغسطس المقبل.

ونشر آل سويلم على صفحته الشخصية في "تويتر" :سيشارك نادي النصر في بطولة كأس العرب للأندية بدعوة كريمة من الاتحاد العربي، وأشكر أخي تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على دعمه الكبير للبطولة وللأندية السعودية المشاركة.



وشارك النصر في النسخة الماضية التي أقيمت في الإسكندرية المصرية، وتعادل في المباراة الأولى 1-1 مع العهد اللبناني وخسر أمام الفتح الرباطي المغربي 4-0 و2-1 أمام الزمالك المصري.