السومة يشكر آل الشيخ.. ويؤكد بقاءه في الدوري السعودي

استقبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، في مكتبه بالعاصمة الرياض، عمر السومة، مهاجم أهلي جدة ومنتخب سوريا، وطارق كيال، نائب رئيس النادي.

وعقب اللقاء، كتب المهاجم السوري "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تشرفت بمقابلة الرجل الأول للرياضة السعودية معالي تركي آل الشيخ. أسعدتني المقابلة كثيراً لاهتمامه بالرياضين جميعاً ودعمهم.. وشخصياً شاكر لدعمه لي".

ونشر السومة مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب آل الشيخ، مؤكدا بقاءه في صفوف أهلي جدة، واستمراره باللعب بدوري المحترفين السعودي.

وظهر الهداف الأهلاوي مستاء عقب استبداله من قبل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، خلال مواجهة ناديه الجداوي أمام ضيفه الهلال، في الموقعة الهامة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين السبت الماضي.