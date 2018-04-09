عطيف يمدد عقده مع الهلال 3 مواسم

أكد عبدالله عطيف، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، تجديد عقده مع النادي العاصمي لمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب إعلانه الخبر رفقة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

واستقبل آل الشيخ في مكتبه بالعاصمة الرياض اللاعب الدولي، قبل أن يظهرا معاً في مقطع فيديو يؤكدان من خلاله إنهاء كافة الأمور المتعلقة بعقده الجديد مع أزرق العاصمة.

ونشر الهلال في وقت لاحق خبر تجديد لاعبه الدولي لمدة ثلاث سنوات، وكتب عبر بيان رسمي: "أتم مجلس إدارة النادي مساء اليوم الاثنين إجراءات تجديد عقد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عبدالله عطيف، لمدة ثلاثة أعوام".