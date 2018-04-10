خوان براون: سنهزم الفتح.. وسنحتفل باللقب

أكد خوان بروان مدرب الهلال أن مواجهة الفتح الأخيرة في الدوري تعتبر مفصلية كونها آخر مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال براون في المؤتمر الصحفي: إذا أردت أن تكون بطلاً يجب عليك أن تخوض مباريات صعبة وهامة، واللاعبون مستعدون وسيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق اللقب، حيث أعدينا العدة لتحقيق الفوز على الفتح، الذي نعرفه، من خلال مبارياته التي قدم فيها أداءً جيدًا، وسيعمل لإنهاء موسمه بتحقيق نتيجة إيجابية.

وواصل: بدأت التحضيرات للقاء الفتح بعد نهاية مواجهتنا مع الأهلي، حيث اجتمعنا بعد المباراة السابقة، وتحدّثنا أنّ أمامنا مباراة هامة، سيلعب الجانب النفسي فيها دورًا هامًا، ونحن محافظين على هذا الجانب.