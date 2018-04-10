كارينيو يصل مقر النصر.. ويجتمع مع آل سويلم

اجتمع سعود آل سويلم رئيس النصر بالمدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو في زيارة الأخير إلى ناديه الجديد-القديم بعدما وقع عقداً في مارس الماضي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.



ونشر حساب النصر على "تويتر" صور المدرب الأوروغوياني صاحب الشعبية الكبيرة في مدرج الأصفر، إلى جانب الرئيس سعود آل سويلم ونائبه سلمان المالك، للحديث عن استعدادات الفريق للموسم القادم الذي سيشارك فيه بالبطولة العربية للأندية ودوري أبطال آسيا.



وتعاقد النصر مع ثنائي الفيصلي سلطان الغنام وحمد آل منصور الشهر الماضي في أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد.