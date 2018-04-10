نفاذ تذاكر مباراة الهلال والفتح الحاسمة

أعلنت شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لتذاكر نادي الهلال عن نفاذ جميع التذاكر الخاصة بمواجهة الفريق أمام الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس القادم.

وبات الهلال بحاجة إلى الفوز فقط لضمان حصوله على اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة أهلي جدة وضيفه أحد في نفس التوقيت.

وكتب حساب الشركة الرياضية على "تويتر": نفذت جميع تذاكر لقاء الهلال والفتح باستثناء درجة المنصة الخاصة بالعوائل، ولا زال بيعها مستمراً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتذاكر الهلال.

ويستضيف الهلال نظيره الفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ذات التوقيت الذي يواجه به أهلي جدة، منافسه المباشر على اللقب نادي أحد في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.