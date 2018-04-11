آل الشيخ يتكفل بتجديد عقود ومتأخرات لاعبي الأخضر

تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بتجديد عقود جميع لاعبي المنتخب السعودي الذين اقتربت عقودهم من النهاية مع أنديتهم، كذلك تسليمهم كافة مستحقاتهم المتأخرة، وذلك بحسب ما أعلنه رجاءالله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة.

واستقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بالعاصمة الرياض أمس الاثنين، اللاعبين عبدالله عطيف، ياسر الشهراني، ونواف العابد، قبل أن تعلن إدارة النصر تكفل آل الشيخ، بمقدمات عقود ثلاثي فريقها محمد السهلاوي، يحيى الشهري، وعبدالعزيز الجبرين.