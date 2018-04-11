بدعم آل الشيخ.. الشباب يغلق قضايا الهلال والجبال ومغربي

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل، عن إغلاق ملفات أربعة قضايا مالية تخص المدرب التونسي فتحي الجبال واللاعب إسماعيل مغربي ونادي الهلال.



ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) بياناً جاء فيه: أغلقت الإدارة أربعة قضايا مالية صادرة بحق النادي من غرفة فض المنازعات، تخص المدرب فتحي الجبال ومساعده، كذلك اللاعب إسماعيل مغربي ونادي الهلال يأتي ذلك في ظل سعي الإدارة الدؤوب لإنهاء كافة القضايا والمتطلبات المالية المتعلقة بالنادي.



وتقدم العقيل بالشكر لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الدعم اللامحدود للنادي والاهتمام الدائم.