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جهاد الحسين: الاستقرار سبب استمراري في التعاون

المصدر: جدة - أحمد الرايقي
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كشف السوري جهاد الحسين، لاعب نادي التعاون، أن النادي القصيمي يعيش حاليا حالة من الاستقرار، مشيرا إلى أنه جدد عقده معه للمرة الخامسة.

وقال الحسين في حديثه لـ"العربية": "اللاعب مطالب بالعناية بنفسه غذائيا وبدنيا، نتمرن في القاعة الرياضية مدة نصف ساعة قبل التدريبات، و التمرين في القاعة الرياضية يقلل من نسبة الإصابات".

وحول منافسات الموسم الحالي، تابع: "هذا الموسم هو الأغرب بالنسبة لي، ولا يمكن أن تتوقع أي نتيجة في الدوري، ولم يحافظ أي فريق على مستواه لفترة طويلة".

وعن عقده مع النادي القصيمي، واصل بقوله: "جددت عقدي مع التعاون للمرة الخامسة، التعاون حاليا يعيش حالة من الاستقرار، وتجديد العقد تم بكل سلاسة ويُسر".

وزاد الحسين في حديثه: "أتواصل دائما مع السومة وخربين، سالم الدوسري قدم مستوى جيدا هذا الموسم مع الهلال، ويتميز عبدالمجيد الرويلي برغبته بالتحدي الدائم".

واختتم بقوله: "الدوري السعودي يتميز بالقوة والندية، تجربتي مع التعاون أعتبرها ناجحة، وأفكر بعد الاعتزال في مجال التدريب".

كلمات دالّة

#التعاون, #جهاد الحسين, #الدوري السعودي

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