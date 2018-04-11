جهاد الحسين: الاستقرار سبب استمراري في التعاون

كشف السوري جهاد الحسين، لاعب نادي التعاون، أن النادي القصيمي يعيش حاليا حالة من الاستقرار، مشيرا إلى أنه جدد عقده معه للمرة الخامسة.

وقال الحسين في حديثه لـ"العربية": "اللاعب مطالب بالعناية بنفسه غذائيا وبدنيا، نتمرن في القاعة الرياضية مدة نصف ساعة قبل التدريبات، و التمرين في القاعة الرياضية يقلل من نسبة الإصابات".

وحول منافسات الموسم الحالي، تابع: "هذا الموسم هو الأغرب بالنسبة لي، ولا يمكن أن تتوقع أي نتيجة في الدوري، ولم يحافظ أي فريق على مستواه لفترة طويلة".

وعن عقده مع النادي القصيمي، واصل بقوله: "جددت عقدي مع التعاون للمرة الخامسة، التعاون حاليا يعيش حالة من الاستقرار، وتجديد العقد تم بكل سلاسة ويُسر".

وزاد الحسين في حديثه: "أتواصل دائما مع السومة وخربين، سالم الدوسري قدم مستوى جيدا هذا الموسم مع الهلال، ويتميز عبدالمجيد الرويلي برغبته بالتحدي الدائم".

واختتم بقوله: "الدوري السعودي يتميز بالقوة والندية، تجربتي مع التعاون أعتبرها ناجحة، وأفكر بعد الاعتزال في مجال التدريب".