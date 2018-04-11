يوم الحسم.. الأنظار شاخصة نحو جامعة الملك سعود والشرائع

سيكون الهلال على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي حينما يستضيف الفتح، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث وصيفه أهلي جدة عن انتصار قد يمنحه اللقب حينما يواجه ضيفه أحد.

وستلعب أربع مواجهات أخرى في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، حيث يستضيف النصر نظيره القادسية، ويواجه الاتفاق ضيفه التعاون، ويحل الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على الشباب، ويلعب الباطن أمام ضيفه الفيحاء، ويلتقي الرائد أمام اتحاد جدة في لقاءات تحسين المراكز.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الفتح.

وأجل الهلال حسم لقب الدوري إلى المرحلة الأخيرة عقب تعادله أمام أهلي جدة سلبياً يوم السبت الماضي في المرحلة 25، لتبقى حظوظه بيده لحسم اللقب، للموسم الثاني على التوالي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز لحسم اللقب رسمياً أو تعثر منافسه أهلي جدة بالتعادل أو الخسارة أمام أحد دون النظر لنتيجة مواجهته أمام الفتح، حيث يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي.

وسيدخل الهلال المواجهة بذات التشكيلة التي خاضت لقاء الأهلي باستثناء اللاعب عبدالله عطيف الذي انضم لقائمة المصابين سلمان الفرج ونواف العابد والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله الحافظ، عقب خروجه مصاباً في مواجهة الأهلي الماضية.

وفي المقابل يدخل الفتح المواجهة وهو يبحث عن المحافظة على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 34 وبفارق نقطتين عن التعاون والفيصلي صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وفشل الفتح في خطف أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال آسيا عقب تعادله 1-1 أمام منافسه النصر الذي ضمن المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث أهلي جدة عن انتصار قد يمنحه لقب الدوري حينما يستضيف أحد الذي سيخوض مواجهة الملحق لمعرفة الهابطين الى دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى".

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على أحد وخسارة أو تعادل الهلال أمام الفتح ليحسم اللقب لصالحه إلا أن الأمور لن تكون سهلة. وفرط الأهلي في فرصة تحويل مسار اللقب إلى صالحه عقب تعادله السلبي أمام الهلال المتصدر في المرحلة السابقة.

وفي المقابل سيدخل أحد المواجهة في مباراة ستكون إعدادية لمواجهة الملحق حيث سيواجه صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى" لمعرفة الهابط والصاعد إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما تذيل الترتيب برصيد 18 نقطة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر لختام موسمه بتحقيق انتصار حينما يستضيف القادسية. وضمن النصر المشاركة في دوري أبطال آسيا عبر الملحق في الموسم المقبل بعدما أصبح في المركز الثالث برصيد 41 نقطة. وفي المقابل لن تغير نتيجة اللقاء في ترتيب القادسية الذي يحتل المركز 12 برصيد 25 نقطة.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث فريقا الاتفاق والتعاون عن تحسين مركزهما حينما يلتقيان في ختام الموسم. ويحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط عن الفتح الرابع.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع الفيصلي تحقيق انتصار قد ينهي موسمه في المركز الرابع حينما يستضيف الشباب الجريح. وستكون هذه المواجهة إعدادية للفيصلي لنهائي كأس الملك الذي سيقام الشهر المقبل في جدة أمام الاتحاد، الذي يخوض لقاءه الأخير أمام الرائد.

وفي حفر الباطن يحل الفيحاء ضيفاً ثقيلاً على الباطن في ختام مبارياتهما في الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل الفيحاء المركز السابع برصيد 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الباطن صاحب المركز 11.