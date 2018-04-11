يورسيتش في حديث الوداع: عشت فترة جميلة في النصر

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب النصر، عن سعادته بتدريب الفريق العاصمي في الفترة الماضية، مؤكدا أنه يرغب بإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

وقال يورسيتش قبيل مواجهة القادسية: هو فريق منظم يملك عناصر جيدة تمتاز بالسرعة والأداء السريع، ولديه عناصر محلية جيدة، وبالطبع المباراة بالنسبة له تحصيل حاصل، ولذلك نتطلع لتقديم مباراة جيدة من الناحية الفنية.

وعن المباراة كونها الأخيرة له مع النصر، قال يورسيتش: أنا سعيد جداً بأن أتيحت لي الفرصة لتدريب فريق كبزير كالنصر، ما يؤسفني أنه لم يكن أمامي وقت كاف لعمل كل ما أستطيع، فقد جئت في وقت ضيق وفي وقت حضر فيه خمسة لاعبين جدد للفريق، ولذلك لم يكن أمامنا وقت لإثبات حضورنا بشكل أفضل.

وختم الكرواتي بشكره إلى إدارة النادي والقائمين على الفريق، لمساندتهم له خلال فترة عمله، كما وجه شكره للاعبين على تعاونهم لجماهير النصر.