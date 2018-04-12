آل معمر: نسخة كأس الدوري الأصلية في الرياض

كشف مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الاحتفالية الخاصة المجهزة لبطل الدوري لا تختلف كثيرا عن سابقها، مؤكدا أن سبب تواجد الكأس الأصلية في الرياض يعود إلى تفوق الهلال على الأهلي.

وقال آل معمر ضيف "في المرمى" : "هنالك احتفالية خاصة للبطل، لكنها لا تختلف كثيرا عن السابق، فيما تكلفتها تعتبر أكثر من السنوات الماضية".

وتابع بقوله: "هنالك فريقا عمل في الرياض ومكة، وتتواجد نسختين من الكأس، لكن النسخة الأصلية في الرياض بسبب تفوق الهلال على الأهلي".

واختتم آل معمر حديثه: "الرابطة والشركة المشغلة استعدا جيدا لهذا الحدث الهام، والاحتفالية هي شبيهة لأي تتويج لقب دوري في العالم، والأهم هو احتفال الفريق أمام جماهيره في الجولة الحاسمة".